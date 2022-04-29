65 сутки полномасштабной войны России против Украины: в Генштабе рассказали о планах врага

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать в восточных и южных регионах Украины.
Цель врага – установление контроля над частью Украины.
Об этом 29 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
"Продолжаются шестьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и получения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе российские оккупанты выдают новорожденным детям свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".
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