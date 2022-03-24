6500 гривен поддержки получили уже более 500 тысяч украинцев – Марченко

6500 гривен поддержки получили уже более 500 тысяч украинцев – Марченко

Все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, выполняют свои функции.

Все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину: Казначейство, Налоговая, Таможня, работают в тесной кооперации и выполняют свои функции в режиме военного положения.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Особое внимание уделено поддержке тех, кто из-за варварской войны потерял работу или был вынужден покинуть дома. Уже начались выплаты 6500 гривен в рамках программы Е-Поддержка. Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев", — сообщил он.

Напомним, ранее в "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и денежные выплаты, если сменили местонахождение.

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