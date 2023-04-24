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660 оккупантов и восемь танков: Генштаб обновил потери РФ на фронте

660 оккупантов и восемь танков: Генштаб обновил потери РФ на фронте

оккупанты несут потери / Фото: Associated Press

Армия РФ за минувшие сутки потеряла около 660 военных.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 24 апреля, составляют 187 080 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3683 (+8)
  • боевых бронированных машин — 7139 (+8)
  • артиллерийских систем – 2849 (+12)
  • РСЗО — 539
  • средства ПВО – 289
  • самолетов – 308
  • вертолетов — 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11)
  • крылатые ракеты — 911
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23)
  • специальная техника — 339

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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