660 оккупантов и восемь танков: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Армия РФ за минувшие сутки потеряла около 660 военных.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 24 апреля, составляют 187 080 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано

танков ‒ 3683 (+8)

боевых бронированных машин — 7139 (+8)

артиллерийских систем – 2849 (+12)

РСЗО — 539

средства ПВО – 289

самолетов – 308

вертолетов — 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11)

крылатые ракеты — 911

корабли /катера — 18

автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23)

специальная техника — 339

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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