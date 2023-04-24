660 оккупантов и восемь танков: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Армия РФ за минувшие сутки потеряла около 660 военных.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 24 апреля, составляют 187 080 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3683 (+8)
- боевых бронированных машин — 7139 (+8)
- артиллерийских систем – 2849 (+12)
- РСЗО — 539
- средства ПВО – 289
- самолетов – 308
- вертолетов — 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11)
- крылатые ракеты — 911
- корабли /катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23)
- специальная техника — 339
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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