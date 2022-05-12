67-летний пастор из Ровенщины сумел вывезти из-под обстрелов 1800 человек

Более 1800 спасенных из-под обстрелов людей сумел спасти Владимир Бричка из Ровенщины.

Он вырастил 12 своих и двух приемных детей, имеет 43 внука и просто не мог оставаться в стороне, когда началась полномасштабная война. В свои 67 лично возит помощь военным и гражданским, а еще – эвакуирует людей, говорится в ТСН.

Всю боль пострадавших от российского оружия чувствует как свою, так что Владимир ни разу не сомневался ехать ли на помощь в горячие точки. Даже после того, как россияне убили его товарища-волонтера.

«За рулем расстреляли и бросили что-то, может граната, что ли, и она загорелась, и он просто сгорел там с теми продуктами», — рассказывает мужчина.

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Господин Владимир пастор здешней церкви. За помощь взялся еще в 2014 году, а теперь не только возит продукты на фронт, но и уезжая назад – эвакуирует гражданских. Помогают зять и округа. «Сидение вынул полностью и поставил такие скамейки. Он 30 человек посадил и люди были настолько напуганы, потому что именно обстрелы были», — рассказывает дочь об одной из поездок отца.

В его родном селе спасенным устраивали временное убежище, потом везли дальше в более безопасные украинские города или на границу.

Одну из эвакуаций мужчина вспоминает со слезами. «Это детский дом мы забирали. Мы просто брали случайных людей, чтобы они держали», – рассказывает мужчина.

52 младенца и малыши до 3 лет вывозили из Ворзеля. Голодные и холодные, говорит, около месяца жили под российскими обстрелами. Их плач, признается, до сих пор в голове. «Они испуганные, мы чужие люди, кто же мы, приехали чужие дяди и их хватают и грузят в какой-то бус, куда-то везут», – вспоминает Владимир.

Многодетный мужчина спас из-под обстрелов более 1800 человек

А от воспоминаний об еще одной эвакуации, напротив, появляется улыбка. Тогда спасли 85-летнего тезку, которого волонтеры подобрали вместе с велосипедом. На нем мужчина проехал 75 километров и еще 9 тащил за собой лесом. А теперь два Владимира связываются по видеосвязи. 85-летний благодаря волонтеру в Германии у дочери и осваивает уже тренажерный велосипед.

Сколько людей благодаря господину Владимиру Бричке было спасено — ему сосчитать трудно, но в поселковом совете это сделали. «Установлено, что более 1800 спасены, такая героика не должна забываться. Принято решение представить его к высшей государственной награде присвоения Героя Украины», — говорит поселковый председатель Григорий Таргонский.

Но Владимир героем себя не считает. Говорит, делает то, что должен и снова собирается в путь — везти самое необходимое тем, кто в этом нуждается.

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