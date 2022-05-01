7:0 в нашу пользу: спикер Одесской ОВА рассказал об успехах противовоздушной обороны

Счет по вражеским самолетам – 7:0 в пользу одесской ПВО.
Одесская противовоздушная оборона отлично работает и обезвреживает российские самолеты.
Ситуацию в регионе рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.
"В субботу (29 апреля. – Ред.) вечером после 18 часов раздались взрывы в городе. Был нанесен ракетный удар по нашему аэропорту. К сожалению, есть прилеты, и взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты. К счастью, у нас нет пострадавших", — заявил он.
Братчук заверил, что одесская ПВО работает очень хорошо.
"У нас счет по самолетам вражеских 7:0 в пользу Одессы. Есть пленные летчики", — отметил он.
Братчук уточнил, что россияне обстреливали Одессу с территории оккупированного Крыма, используя БРК "Бастион" и ракеты типа "Оникс". По его словам, эти ракеты Россия использовала, когда обстреливала Сирию.
Напомним, что 26 апреля российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.
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