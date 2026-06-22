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Новую систему поддержки военнослужащих 7 корпуса ДШУ презентовали 19 июня во время ветеранского форума, прошедшего в Маруне Хаби в г. Днепр.

Предполагается, что советниками ветеранов будут внештатные представители служб сопровождения "Крылья" подразделений 7 корпуса ДШУ. Среди их задач – координация взаимодействия с ТЦК и СП, помощь в прохождении ВЛК, а также поиск правильного пути реабилитации, обучения или трудоустройства.

Во время онлайн-обращения командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказал, что сохранить воина на поле боя – это только половина долга. Важно – сохранить человека и его достоинство.

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«Ключевая цель этого проекта – оказать ветерану полную поддержку при интеграции в гражданскую жизнь. Или помочь обрести новые формы службы в войсках, если есть желание остаться», – подчеркнул командир корпуса.

Идею поддержала глава Министерства по делам ветеранов Наталья Калмыкова. По ее словам, проект 7 корпуса ДШУ является важным дополнением начатого ею в должности заместителя министра института служб сопровождения.

«Я искренне благодарна командованию корпуса за эту инициативу – и верю, что она качественно заработает в пределах 7 корпуса ДШУ. А дальше станет образцом для других корпусов ВСУ и всего сектора безопасности и обороны», – отметила она во время видеообращения.

В то же время начальник отдела ЦИС 7 корпуса ДШУ майор Андрей Поставный рассказал, что одной из приоритетных задач корпуса – гарантировать, что никто из собратьев не останется "за бортом" после увольнения со службы.

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«За неимением информации демобилизованные воины часто месяцами не могут получить элементарные услуги. Наши советники закроют эти пробелы: мы будем пошагово сопровождать нашего ветерана от решения медицинских вопросов до полной самореализации», – объяснил майор Поставный.

Отмечается, что перед стартом проекта советники ветеранов прошли специальное обучение.

На форуме у Марун Хаби Днепра также прошли панельные дискуссии по поводу ветеранской политики. Участники обсудили действенные кейсы сотрудничества войск с государственными органами, общественным сектором и бизнесом. Также спикеры рассказали об успешных историях собственного дела ветеранов, адаптации рабочих мест и обучении демобилизованных, поделились опытом психологической и медицинской реабилитации.

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