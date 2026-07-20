7 корпус ДШВ выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины – вицеспикер Елена Кондратюк

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Об этом накануне, 17 июля, заявила вицеспикер Елена Кондратюк во время торжеств в Днепре по случаю третьей годовщины создания 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

«Зарождался 7 корпус не так давно – всего лишь три года назад. Но на основе очень влиятельных и опытных отдельных бригад. Это, конечно, 25-я, 78-я, 79-я и другие бригады, которые имеют легендарные подвиги. Каждый день, каждую ночь вы стоите не в защите мирной жизни украинцев. Я думаю, 7 корпус ДШВ сейчас выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины», – сказала она.

Елена Кондратюк обратила внимание, что 7 корпус ДШУ выполняет задачи с применением новейших технологий, основываясь на концепции технологического десанта.

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«Война изменила свой характер. И мы понимаем, что сейчас применение искусственного интеллекта, современных видов вооружения хранят жизнь каждого из нас. И прежде всего, жизнь ваша, десантников. Применение инновационных систем, способов войны позволит нам идти вперед, побеждать и понимать цену каждой жизни», – отметила она.

Вицеспикер рассказала, что в заграничных командировках на встречах слышит много слов о том, что Вооруженные Силы Украины защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

«Иногда это просто пафосные слова. Но на самом деле: все военные и министры обороны, с которыми я встречаюсь за границей, говорят о том, что наши военные являются для них образцом», – сказала Елена Кондратюк.

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