7 корпус на встрече с оружейниками: 2026-й должен стать годом НРК

Представители 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ обсудили с оружейными производителями проблемы применения наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом говорилось на панельном обсуждении «От прототипов к масштабированию: сегодня является главным «узким местом» НРК» в рамках совместно форму 7 корпуса ДШВ и Совета оружейников «Mil Tech инновации».

По словам командира роты НРК 25 ОПГБр 7 корпуса ДШВ Константина Бабича, за последнее время наземные роботизированные комплексы начали массово применяться на поле боя.

«Сто процентов, что к концу года мы получим очень высокие результаты по НРК. Уже будут использоваться разные платформы под разные миссии. Появляется очень много новых производителей, которые уже не совершают ошибок, которые допускались еще год или два назад», — сказал он.

В то же время командир роты безэкипажных наземных систем батальона БПС 77 ОАЭМБр 7 корпуса ДШВ Виталий Гаврилюк отметил, что в бригаде есть платформы, которые приходится доукомплектовывать лучшими видеокамерами, аккумуляторами и увеличивать емкость. Также отметил, что на сегодняшний день некоторые НРК могут ехать до 20 км в одну сторону, а до конца года нужно будет увеличить это расстояние до 100 км.

Коммерческий директор «Украинские беспилотные технологии» Алексей Северин говорит, что производители должны позаботиться о том, чтобы повысить эффективность двигателей и емкость аккумуляторов. Однако подчеркнул, что есть другая проблема с производством и направлением в войска НРК — бюрократическая.

«Сейчас самая большая проблема, что с 1 января 2026 года наши все танцы превратились в плотники. И мы теперь вынуждены выставлять наши прайсы по НРК по НДС», – рассказал Алексей Северин.

Его коллега по цеху – директор «Файрбокс» Алексей Руднев – объяснил, что такая законодательная инициатива затормозила массовые поставки НРК в армию.

«Мы сталкиваемся каждый день с новой проблемой. И эта проблема – бюрократическая, она операционная, но она не о войне», – добавил директор «Файрбокс».

