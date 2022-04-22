7-летний Макар, взорвавший Сеть "благодарностью спасителям РФ", уехал из Мариуполя и рассказал о пережитом

Лучший подарок на день рождения – вырваться из-под обстрелов – это о семилетнем Макаре, который записал ролик в разрушенном россиянами Мариуполе и получил поддержку сотен тысяч пользователей.

Сейчас Макар с мамой и сестричкой наконец-то в безопасности, в Запорожье, говорится в ТСН.

Cвой ролик мальчик смог записать только с 5 раза, на нем мальчик рассказывает, что у него день рождения и «благодарит спасателей», разрушивших его дом.

Этот ролик из разрушенного Мариуполя буквально взорвал Сеть. За считанные дни – более 350 тысяч просмотров. Макар в своем- разрушенном доме обращается к обидчикам – россиянам.

Мы записывали это обращение в 5 раз. Выстрелы и бои за окном пугали Макара. Он спешил и немного терялся, но все же сделал это! Мой Макар — настоящий маленький герой и большой патриот #savemariupol #детимариуполя #мариупольцеукраина #путинубийца Опубликовано Фотограф новорожденных Ирина Исаева Среда, 13 апреля 2022 г.

Сейчас он уже находится в безопасности. Вместе с двухлетней сестренкой и мамой удалось вырваться в Запорожье. Вспоминать последние недели в Мариуполе тяжело. Более 20 дней семья жила в бомбоубежище, еду готовили на костре, день рождения мальчик встречал под обстрелами. «Я думала о том, что я обязательно выберусь отсюда, и я обязательно покажу это видео, чтобы люди знали, украинцы, о том, что происходит в Мариуполе. О том, как живут наши дети. И сейчас они там сидят», – рассказывает мама Макара Ирина.

Мама Макара – фотограф. Говорит, что у них с детьми всегда была традиция – каждый год делать фотопортреты в день рождения. В тот день, несмотря на громкие бои, решили не изменять правилам, но делать фотографии пришлось в руинах. «4 ракеты прилетели к нам на соседний этаж. Мы на пятом жили, а на четвертый прилетело. Крыша прямо на нас упала. Стен совершенно не было. Как бы пола тоже не было», – рассказывает Макар.

Мама мальчика решила, что должна записать видео и показать, что происходит, потому что не знала, знает ли кто-то о ситуации и придет ли кто-тона помощь. Несколько секундный ролик, записавший Макар с мамой, получил безумный резонанс и соболезнования со всего мира. «Поддерживали люди. Самые яркие и сложные пожелания писали люди», — говорит Ирина.

Активно смотрели ролик и россияне, но увиденному не верили. «Дебилы! Это ваши «Азовцы» делают ваши дома такими», – написали и одному из комментариев.

"Неужели, если бы там действительно стреляли, мама дала бы ребенку так стоять", — добавили в другом.

"Сначала было неприятно, а потом мне просто стало смешно", — утверждает Ирина.

Несмотря на циничные сообщения, в личные сообщения женщине, украдкой соотечественников, ей написали несколько россиянок и признались: после видео изменили свое представление об этой войне. Это, считает женщина – главная польза записанного видео. С Украины ехать семья пока не собирается и очень мечтает вернуться в Мариуполь.

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