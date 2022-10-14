7-летний мальчик из села в Днепропетровской области стал "талисманом" для военных, которые едут на фронт

Он ежедневно выходит на дежурство и встречает украинских военных с самодельным флажком, поздравляет защитников, которые едут на передовую через его поселок.

7-летний мальчик из села в Днепропетровской области поет и собирает деньги для военных, которые едут на фронт, за это они дали ему позывной «Талисман», говорится в ТСН.

В форме и с флагом на палице семилетний Артем следит за всем транспортом, проезжающем по центральной улице села с первого апреля. Он приветствует каждый автомобиль украинских защитников. Военные, идущие на Херсонщину и возвращающиеся с передовой, очень растроганны.

Именно украинские военные дали Артемке позывной «Талисман», они и подарили форму, чтобы малыш выглядел как настоящий боец. "Мы знаем, что такое поколение – мы отдадим вам Украину и будем гордиться, что такие дети растут", – говорят бойцы.

Денежные средства, которые родители и родственники давали школьнику на сладости, собирал на дрон, прицел, внедорожники и сетки для военных.

На дежурство мальчик выходит каждый день и ради этого даже стал лучше учиться в школе, чтобы поскорее отпустили из дома.

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