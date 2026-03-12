7-й корпус ДШВ и СБС поразили три пункта управления российских окупантов в Селидово — более 20 км от фронта

Реклама

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск совместно с 412-й бригадой Сил беспилотных систем «Nemesis» провели успешную операцию по поражению командных пунктов и мест дислокации российских агрессоров в Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Отмечается, что цели располагались более чем в 20 км от линии фронта, примерно в 15 км юго-восточнее Покровска. Непосредственное поражение объектов произвели операторы подразделения Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.

По имеющейся информации, в результате операции поражены три важных объекта российских войск. Среди них выделяется пункт временной дислокации подразделения БПЛА, который, вероятно, использовался в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, с конца прошлого года вовлеченной в штурм Покровска.

Реклама

Остальные объекты – пункт управления отряда «Зевс» 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии РФ, а также пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады России.

Масштабы потерь личного состава противника пока уточняются.

Уничтожение этих объектов, по оценке 7-го корпуса ДШВ и 412-й бригады, существенно ослабляет координацию подразделений беспилотных систем и управление российскими войсками в районе Покровской агломерации.