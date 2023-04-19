70-80% личного состава: Маломуж рассказал, сколько бригад элитных войск РФ ликвидировали ВСУ

Однако у врага все еще есть силы и средства для наступательных действий.

Украинские военные за два месяца уничтожили шесть бригад элитных войск России, это около 70-80% личного состава.

Об этом рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень ослабили основные профессиональные силы и средства армии РФ. Я не могу сказать, что уничтожили, но ослабили точно. ВСУ уничтожают от 500 до 1100 оккупантов ежедневно. А в течение двух месяцев уже уничтожение до 6 бригад. Однако бригад специального назначения. Фактически, мы говорим об элитных подразделениях армии РФ. Их практически сегодня уже нет", — пояснил генерал.

Малому отметил, что личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен. Однако противника никогда не нужно недооценивать.

"У русских еще есть силы и средства. Поэтому мы учитываем не только приоритетные направления, которые для себя определили россияне. Мы будем привлекать все средства по всем направлениям, чтобы освободить всю нашу территорию", — резюмировал он.

Напомним, российские войска провалили 16 конкретных сроков захвата Донецкой и Луганской областей.

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