По информации Генштаба ВСУ, ежедневно в Луганск и окрестности привозят 70 убитых "мобиков".

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на фронте. Больницам на захваченных территориях все труднее справляться с огромным потом раненых военных РФ и силой мобилизованных местных.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 30 апреля.

Так, в Луганск для лечения и реабилитации российских военных недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – "обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска".

В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день.

Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди местного населения, ритуальным службам приказали корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, руководство захватчиков настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению.

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает на фронт старые танки Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах.

Читайте также: