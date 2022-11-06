70-летние гаубицы и дефицит патронов – эксперт рассказал о проблемах РФ с вооружением

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Россия стала отправлять на войну против Украины старые гаубицы Д-1, выпускавшиеся с 1943 по 1949 годы. Новейшей из них – 73 года.

Об этом Александр Коваленко написал в Telegram.

"Интересно и то, что всего было выпущено чуть более 2800 гаубиц Д-1, но в россии их на хранении оставалось около 700. Причём не все они были в состоянии быть приведёнными в боеспособность, а потому фактическая численность ресурса меньше. Но всё же, тот факт, что в Украину стали отправлять настолько старую и настолько немногочисленную гаубицу, говорит не просто о многом, а практически обо всём том кабз**це, что у россиян сейчас происходит на ниве разконсервации", — подчеркнул эксперт.

По словам Коваленко, дефицит ракетного вооружения авиационного, морского и сухопутного базирования стал проявлять себя в России на рубеже апреля-мая. А вот дефицит БК для артиллерии, ствольной и реактивной стал подавать первые признаки в начале июня.

"Это обусловлено с тем, что у россии на момент полномасштабного вторжения в Украину было на складах и хранилищах по разным оценкам от 15 до 20 млн выстрелов. Именно к июню себя исчерпали склады с ближним плечом подвоза, Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской областям. В настоящее время они выполняют транзитную функцию. И как снежный ком идёт накопление кризиса боеприпасов в РОВ. В наступлении и в обороне российские войска всегда используют тактику "огневого вала", — отметил он.

Чтобы производить эффективное наступление в Украине, оккупантам необходим потенциал 50 тыс. — 70 тыс. выстрелов в сутки. Чтобы осуществлять эффективную оборону, этот показатель составляет в среднем 30 тыс. – 40 тыс. выстрелов в сутки, пояснил эксперт.

"В настоящее время они обеспечивают возможность 20 тыс выстрелов в сутки. То есть, у них нет потенциала для осуществления эффективного наступления и обороны. Это по-прежнему в 2 раза больше чем осуществляем выстрелов артиллерии в сутки мы, но, мы имеем преимущество по дальности и точности. В свою очередь, в дальнейшем количество выстрелов у врага будет падать", — говорит Коваленко.

Поэтому, используя исключительно потенциал своего производства с нуля, Россия может обеспечить свои войска потенциалом 3-5 тыс. в сутки.

"В 2023 году российская армия неизбежно столкнется именно с этим показателем", – резюмировал Коваленко.

Россия теряет технику на войне

Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

Как пишут СМИ, Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике. В РФ зафиксирован скачок импорта техники из ЕС в Армению и Казахстан.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия еще может производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца. В настоящее время РФ использует преимущественно расконсервированную технику, 30 – 40% которой – непригодна для использования.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российская армия в ближайшие полгода столкнется с полным отсутствием тяжелой техники.

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