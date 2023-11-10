"70 метров из 100 мы уже пробежали": Ермак о том, когда закончится война в Украине

Пока трудно сказать, когда закончится война в Украине. Однако если сравнивать с забегом на 100 метров, 70 метров наши ВСУ уже преодолели.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Если говорить откровенно, то никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что "эти последние 30 являются самыми трудными".

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, закончится ли война в 2024 году.

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