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70 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области: есть разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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70 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области: есть разрушения

В двух общинах Сумской области есть разрушение вследствие обстрелов

В двух общинах повреждены здания и электросети.

Во вторник, 25 апреля, оккупанты обстреляли четыре приграничных общины Сумской области. Зафиксировано 70 "прилетов", россияне били из минометов, артиллерии и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакивская община: с территории РФ совершены артиллерийские и минометные обстрелы – 6 "прилетов". На территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещения автогаража и окна в помещении пилорамы;
  • Белопольская община: враг ударил из минометов и артиллерии — 42 "прилета". Повреждено домохозяйство;
  • Хотинская община: россияне били из минометов – 9 "прилетов". Повреждена линия электросети;
  • Эсманская община: с территории РФ совершено 4 минометных обстрела – 13 "прилетов".

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Пока формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, российские войска утром 25 апреля обстреляли центр Купянска в Харьковской области ракетами С-300. Враг попал в здание Краеведческого музея. Под завалами обнаружили двоих погибших.

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Дата публикации
Просмотры
156
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