- Категория
- Война
- Время на прочтение
- 1 мин
"70% украинцев за Россию": российский генерал назвал главный просчет Кремля
Экс-глава сухопутных сил России назвал причину отступления российской армии с захваченных в Украине территорий.
Бывший главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал Владимир Чиркин публично признал просчет Кремля во время полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, российская разведка уверяла, что 70% украинцев поддержат Россию.
Заявление российского генерала цитирует издание Nexta Live.
«Мы думали, что 70% украинцев за нас. Но оказалось наоборот», — сказал Чиркин.
Такую недостоверную информацию российской разведки экс-глава российской армии считает главным фактором того, чтобы «трехдневный блицкриг» оккупантам не удался.
Российский генерал также признался, что оккупационная армия «недооценила противника и переоценила себя».
Причиной позорного отступления россиян в 2022 году, когда Силы обороны Украины освободили значительную часть захваченных ранее Россией территорий, Чиркин назвал неудачу с захватом Киева.
«Бывший министр обороны [Сергей Шойгу] пытался красиво выйти из ситуации, называя происходящее жестом доброй воли», — напомнил он.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания так называемой «зоны безопасности» у северных границ Украины.