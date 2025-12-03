ТСН в социальных сетях

Война
246
1 мин

"70% украинцев за Россию": российский генерал назвал главный просчет Кремля

Экс-глава сухопутных сил России назвал причину отступления российской армии с захваченных в Украине территорий.

Богдан Скаврон
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

Бывший главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал Владимир Чиркин публично признал просчет Кремля во время полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, российская разведка уверяла, что 70% украинцев поддержат Россию.

Заявление российского генерала цитирует издание Nexta Live.

«Мы думали, что 70% украинцев за нас. Но оказалось наоборот», — сказал Чиркин.

Такую недостоверную информацию российской разведки экс-глава российской армии считает главным фактором того, чтобы «трехдневный блицкриг» оккупантам не удался.

Российский генерал также признался, что оккупационная армия «недооценила противника и переоценила себя».

Причиной позорного отступления россиян в 2022 году, когда Силы обороны Украины освободили значительную часть захваченных ранее Россией территорий, Чиркин назвал неудачу с захватом Киева.

«Бывший министр обороны [Сергей Шойгу] пытался красиво выйти из ситуации, называя происходящее жестом доброй воли», — напомнил он.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания так называемой «зоны безопасности» у северных границ Украины.

246
