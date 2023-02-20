700 самолетов и вертолетов для войны против Украины: в ВСУ объяснили, можно ли их разместить на границе

Россия не может разместить большое количество боевой авиации у границы с Украиной.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат считает, что Россия не может разместить авиацию на границе с Украиной, потому что там нет аэродромов.

Об этом он сказал на брифинге.

Игнат объяснил, что Россия еще до начала полномасштабного вторжения накапливала самолеты для войны против Украины. Сейчас ничего не изменилось.

"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом", — сказал Игнат.

Спикер воздушных сил подчеркнул, что ВСУ сбили большое количество российской авиации, речь идет о современных Су-24, Су-25, Су-30 и Су-35, а также вертолет К-52. Однако у РФ есть возможность восполнять потери.

В то же время Игнат подчеркнул, что РФ не может размещать на границе с Украиной боевую авиацию, поскольку там нет аэродромов.

"Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они были, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники и угрозах, которые могут возникать", — пояснил спикер.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что у границ с Украиной РФ могла накопить большое количество боевых самолетов и вертолетов.

Также военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что Россия готовится к предстоящему наступлению и накапливает авиацию на границе с Украиной. Сейчас РФ стянула уже около 400 самолетов и 300 вертолетов.

Читайте также: