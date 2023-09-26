"72-й бригады РФ уже не существует": в 3-й штурмовой рассказали о резервах РФ возле Бахмута

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов рассказал, что из-за значительных потерь на Бахмутском направлении враг сменил уже не одну бригаду и подразделение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Динамику, которую сейчас навязывают ВСУ, враг может выдержать только применяя свои преимущества, а именно преимущество в большом количестве личного состава, то есть резервов. И большому количеству наследства Советского Союза, которое он реализует – это средства артиллерийского поражения с безлимитом в боеприпасах. Но враг сменил уже не одну бригаду и подразделение на Бахмутском направлении", – отметил он.

По его словам, общее количество группировки оккупационных войск РФ на Бахмутском направлении подсчитать сложно.

"Но враг делает все, чтобы закрывать дыры, а дыры мы им создаем. По последней информации из четырех комбатов 72-й бригады РФ – трое были ликвидированы, а четвертый попал в плен и сейчас находится в обменном фонде, чтобы вытащить наших ребят. С показаний оставшегося в живых комбата уже не существует 72-й бригады РФ", — резюмировал Кудряшов.

Напомним, по данным аналитиков ISW, ВСУ освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Тем временем оккупационные российские войска неудачно атаковали вблизи Клищиевки, а также на Мелитопольском направлении.

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