73 сутки героического противостояния: украинские военные уничтожили вертолет и 11 беспилотников

По меньшей мере, два «Орлана» уничтожены подразделениями ЗРВ Сухопутных войск.

Россияне наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены противовоздушной обороной.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражен один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА «Орлан-10», два БПЛА «Форпост» и две крылатые ракеты. Кроме того, по меньшей мере два «Орлана» уничтожены подразделениями СРВ Сухопутных войск.

Всего за сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей:

1 вертолет;

11 БпЛА ОТР;

2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям кафиров на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери, как в «островных силах», так и в морских судах.

"Слава Украине! Смерть врагам!!", — говорится в сообщении.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что подрыв российскими оккупантами мостов в Харьковской области свидетельствует о некой капитуляции захватчиков.

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