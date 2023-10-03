76-летняя украинка, вывезенная в РФ, преодолела 4000 км и вернулась в родное село (фото)

Вера Чернуха – единственная жительница поселка Дементиевка Харьковской области возле границы с Россией. 76-летней женщине удалось вернуться домой после того, как ее принудительно эвакуировали в РФ.

Об этом пишет BBC.

Так, в мае в ее село прилетел снаряд оккупантов, госпожа Вера получила серьезные травмы, а ее дом сильно повредило от взрыва.

Женщина вспоминает, что окно вылетело, дверь была разрушена, а земля "поднялась". С ранениями Вера выбралась на улицу, но не может вспомнить, кто ее нашел и доставил в больницу.

Вера Чернуха/Фото: скриншот

"Это было 3 мая (когда прилетел снаряд — ред.). Я на кухне суп варила. А уже 4 мая оказалась в Белгороде".

В больнице Белгорода она провела месяц, обломок от российского снаряда сильно ранил ногу Веры.

А в это время российские чиновники готовили ей документы для лагеря беженцев.

"Я сказала, что никуда не пойду, сяду здесь в Белгороде на скамейке у вокзала. Но потом меня нашла невестка и с помощью волонтеров меня забрали", — рассказала женщина.

Однако возвращение в Украину было довольно сложным – женщина ехала около недели и преодолела 4000 километров через Латвию, Литву и Польшу.

Теперь в селе Дементиевка живет только Вера Чернуха. По ее словам, несколько односельчан остаются в России, и она не знает, где они.

Поселок Дементиевка/Фото: скриншот

поселки Дементиевка/Фото: скриншот

поселки Дементиевка/Фото: скриншот

Ближайшие соседи – в 11 километрах. Ее дом сгорел, когда село переходило из рук в руки. Женщина живет во временном сооружении, выращивает овощи, мечтает о козе и снова выращивает розы на своем дворе. Она также ухаживает за памятником пяти украинским бойцам, погибшим здесь в боях.

Поселок Дементиевка расположен в 5 км от российской границы, между двумя стратегически важными автодорогами: Дергачи-Казачья Лопань и Харьков-Белгород.

Напомним, в оккупированном Луганске был поставлен памятник с датой окончания войны (видео).

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