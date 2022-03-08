78% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией - опрос

78% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией - опрос

Все будет Украина!

78% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией, а уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно вырос и достиг отметки почти в 80%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Institute of Cognitive Modeling.

Кроме того, большинство опрашиваемых - 75,3% за последнюю неделю уже помогли ВСУ, бойцам территориальной обороны или волонтерам.

Отмечается, что мы не только самая заботливая нация, но и очень терпеливая - 43,6% опрашиваемых готовы терпеть неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо.

Institute of Cognitive Modeling

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