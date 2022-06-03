8-летний мальчик, который вел "мариупольский дневник", сумел вырваться из оккупации

Мальчик Егор из Мариуполя, который вел дневник об ужасах окружения и оккупации города россиянами, сумел с семьей уехать в Запорожье.

В настоящее время семья находится в безопасности.

Об этом сообщил родственник, мариупольский фотограф Евгений Сосновский.

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "мариупольский дневник", и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас в Запорожье !" – написал Сосновский.

Напомним, в начале мая Евгений Сосновский обнародовал фото дневника 8-летнего мальчика Егора, который вел записи в подвале разбомбленного Мариуполя.

В словах ребенка описан весь ужас войны, которую он видел своими глазами. Егор писал на бумаге все, что происходило с ним и его семьей с начала войны – 24 февраля. Егор рассказывал о будничных событиях, иногда – о смерти и ранении родственников. Среди текста есть и картинки мальчика. На них празднование дня рождения, горящие дома, трупы, люди с оружием и танки.

Восьмилетний ребенок получил ранение в спину после того, как российские оккупанты открыли огонь по нему, его маме, дедушке и сестре.

Как сообщалось, ведущая, блоггер и посол ООН Маша Ефросинина опубликовала записки из дневника девушки, которая прошла блокаду Мариуполя.

Медик, сменивший белый халат на военную форму – "Дневники войны"

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