8 нацгвардейцев 67 суток без перерыва вели оборону в окружении – как удалось выжить

Командиру удалось вывести шестерых своих собратьев из окружения. Еще один, восьмой боец, к сожалению, погиб.

Восемь бойцов батальона Нацгвардии "Свобода" 67 суток непрерывно вели бой в окружении для того, чтобы остановить российское наступление на город Северск.

Историю мужественных защитников рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, 8 бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии 67 суток, с 10 июля по 16 сентября, вели оборону опорного пункта возле села Спирное под Северском.

Северск и Спорное на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Последние три недели ребята находились в полном окружении и отразили последний вражеский штурм, когда российские штурмовики ворвались на их позицию и забрасывали гранатами блиндаж.

Что известно о командире

Командиром позиции наших защитников был командир взвода, 25-летний старший лейтенант Владислав Стоцкий.

По информации журналиста, Владислав окончил академию Нацгвардии в Харькове, был распределен в 4-ю бригаду НГУ "Рубеж" на должность заместителя командира роты по работе с личным составом, которая не предусматривает непосредственное управление боем на нуле. Но юный офицер попросил командование бригады направить его на более низкую, но боевую должность – командира взвода.

"И Владислава направили в "Свободу". На позиции организовал качественное управление и связь, был примером боеспособности для всех бойцов", – рассказывает Бутусов.

Находившиеся с Владиславом бойцы на позиции до 2022-го не имели никакого военного опыта, однако были мотивированы уничтожения врага.

Как удалось удержать оборону

Бутусов рассказал, что во время массированного российского наступления на Северск соседним подразделениям на флангах пришлось отойти. Но высшее военное командование дало приказ батальону "Свобода" удерживать позиции до последней возможности, чтобы не дать врагу продолжать наступление.

"Командование батальона "Свобода" организовало оборону единственно возможным способом — бойцы получили приказ действовать максимально скрыто. И в двух крошечных блиндажах, где можно было выпрямиться только на коленях, начали действовать как в бандеровском тайнике, практически не выходя на поверхность, кроме случаев когда нужно вступить в бой", – описал журналист.

16 сентября российский штурмовой отряд атаковал опорный пункт на двух танках, двух МТЛБ и БМП, из которых десантировался целый штурмовой взвод. И "свободовцы" отразили атаку и уничтожили весь штурмовой отряд врага.

Владиславу удалось вывести шестерых своих собратьев из окружения. Еще один, восьмой боец, к сожалению, погиб. Вынести его тело из окружения возможности не было.

Ранее командир батальона "Свобода" Петр Кузык заявил, что фронт держится на геройстве пехоты и обычного солдата.

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