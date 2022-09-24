8 пакет санкций: какие будут ограничения и насколько страны ЕС готовы дожимать агрессорку финансово

Новый, восьмой пакет санкций против России начали обсуждать в Евросоюзе. Представители стран-членов ЕС начинают работу над новым санкционным пакетом в эти выходные. А принять новый пакет санкций могут 6 октября в Праге, говорится в ТСН.

Готовность к новым санкциям у Евросоюза есть. Принять новые ограничения против России договорились министр иностранных дел Евросоза на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это произошло после того, как узнали о новых зверствах России на освобожденных украинских территориях, а также после объявления Путиным мобилизации в России и ядерных угроз в сторону Запада.

Одной из мер санкционного пакета может стать введение предела цен на российскую нефть. Это уже Евросоюз подтягивается инициативе Вашингтона установить предельные цены на сырую нефть. Этот шаг должен ударить по России финансово и существенно сократить ее доходы, что собственно и является главной целью санкций.

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Однако есть еще много деталей, которые нужно согласовать. Первая – Европейский союз зимой фактически уже устанавливает эмбарго на российскую нефть. Это решение еще раньше входило в один из санкционных пакетов.

Следующий вопрос – это эффективность этого решения, потому что страны, наиболее покупающие российской нефти, а это Китай и Индия, присоединяться к этим санкциям не будут. Вашингтон считает, что это ограничение все равно больно ударит по Москве, даже если к этим ограничениям присоединятся не все.

Ну и внутри ЕС есть слабые звенья. Первая – это обычно Венгрия, тамошний премьер вообще громко громко критикует санкции против России и требует их отменить до конца этого года. Для Венгрии ЕС уже шел на уступки раньше и разрешала некоторые исключения из санкций. При этом Будапешт все дальше повышает свою энергетическую зависимость от России.

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Ну и также Австрия начинает говорить, что европейцам санкции вредят больше России. Поэтому Вена не очень соглашается на введение новых. Канцлер Австрии говорит о том, что ЕС должен присоединяться к дипломатии, что между жертвой и агрессором нужно наладить мосты, чтобы ты начали переговоры и начали говорить.

Как повлияют такие голоса на формирование 8-го пакета санкций, а здесь нужно единодушное решение всех членов ЕС, это будет понятно впоследствии.

Установление предельной цены на сырую нефть – это не единственное предложение в новый пакет санкций. Звучат предложения ввести новейшие ограничения в энергетической сфере. Также отключите больше российских банков от платежной системы «Свифт». Также 5 стран ЕС, а это страны Балтии, Польша и Ирландия предлагают санкции в финансовой сфере – ограничить перевод валюты в Россию, ограничить сделки с криптовалютой, ограничить российские ІТ-услуги, отменить покупку российских алмазов и сократить покупку российской стали. Также распространить хотят санкции против российских пропагандистов и ограничить лазейки для получения российских денег юридическим лицам, зарегистрированным в ЕС.

Таковы предложения по следующему пакету санкций против России. Представители стран ЕС начинают их обсуждение в эти выходные.

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