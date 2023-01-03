8 причин для оптимизма в 2023 году: американский эксперт назвал тенденции победы Украины в войне

Следующие восемь факторов помогли определить ход войны в 2022 году и иметь решающее значение для формирования окончательного результата конфликта в последующие месяцы.

Украинцы пережили невероятно травматический год, но в 2023 году страна вступает с поводом для "осторожного оптимизма". Хотя война еще далека от завершения, в первые десять месяцев российского вторжения возник ряд внутренних и международных тенденций, которые указывали на возможность будущей победы Украины.

Об этом написал эксперт аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council Брайан Меффорд.

Итак, какие, по словам американского эксперта, мощные поводы для оптимизма есть у украинцев? Меффорд назвал восемь ключевых факторов, оказывающих решающее влияние на боевые действия в новом году.

Военная доблесть Украины

В начале 2022 года у всех на устах был вопрос "как долго украинские вооруженные силы реально смогут противостоять полному могуществу российской армии?" Многие эксперты были убеждены, что любое организованное украинское сопротивление быстро терпит крах.

С весны 2014 года, когда Россия закрепилась в Донбассе, Вооруженные силы Украины быстро адаптировались и совершенствовались.

Первые десять месяцев российского вторжения показали, что украинская армия во многом достигла или даже превзошла стандарты НАТО. Несмотря на то, что украинские солдаты часто преобладали в вооружении и численно, они оказались высококвалифицированными и хорошо управляемыми. Они также отлично мотивированы необходимостью защищать свою родину.

"Как отметил английский писатель Гилберт Кит Честертон, "настоящий солдат борется не потому, что он ненавидит тех, кто перед ним, а потому, что он любит позади него", — отметил эксперт аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council.

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Устойчивость украинцев

Народ Украины показал решительность к борьбе, несмотря на обстрелы, оккупацию, отключение электроэнергии и военные преступления россиян.

"Весь мир был ошеломлен и поражен чрезвычайной силой и мужеством, которое украинский народ продемонстрировал в 2022 году. Тем временем Россия была полностью застигнута врасплох. Во время подготовки к вторжению Кремль возлагался на корыстные отчеты разведки, которые отрицали национальный дух Украины и предусматривали капитуляцию Киева трех дней. Этот катастрофический просчет должен служить хрестоматийным примером для будущих поколений авторитарного режима, верящего собственной пропаганде", – пишет Меффорд.

"Особые отношения" между США и Соединенным Королевством

Обмен разведданными, обучением, финансовой помощью и оружием США и Британии помог Украине уничтожить значительную часть русской армии. Каждому украинцу уже знакомы названия военной техники, такие как Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons и Patriots.

"Хотя этому оружию около 30 лет, оно оказалось сокрушительным для российской армии", – пишет Меффорд.

Солидарность поляков

Несмотря на сложный исторический опыт отношений двух народов, сейчас связи между украинцами и поляками более крепкие, чем когда-либо. Речь идет не только о приеме беженцев в Польше, но также о военной помощи, обучении солдат и дипломатической поддержке.

Позиция Турции

Меффорд отметил, что позиция Турции в этой войне оставляет место дискуссиям.

"Но никто не может отрицать, что турецкая помощь за последний год стала огромным подарком для Украины", – заявил эксперт.

Он упомянул также турецкие БПЛА, закрытие Босфора для русского флота и дипломатическую помощь в зерновом соглашении.

Объединенная Европа

Попытка Кремля разделить европейцев с помощью энергетического "оружия" провалилась, ЕС стал крепче на фоне российского вторжения в Украину. Ранее нейтральные страны – Швеция и Финляндия – решили присоединиться к НАТО, который также стал сильнее.

Имперскость России

"Шешение Путина вторгнуться в Украину разоблачило часто ужасающие реалии, стоящие за имперской позицией России", — написал эксперт.

Вторжение в Украину разрушило миф о военной мощи России, обнажив неприглядную реальность. К тому же, Кремль оказался в максимальной международной изоляции со времен большевистского переворота 1917 года.

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Лидерство президента Зеленского

Меффорд считает, что поведение украинского президента в условиях российского вторжения стало "наибольшей неожиданностью для мира".

"Если бы Зеленский решил переехать во Львов или вообще покинуть Украину и создать правительство в изгнании, это бы резко увеличило шансы падения Киева. Его решение остаться в столице страны стало одним из поворотных моментов всей войны", — уверен эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время заседания докладывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Напомним, что в ОП назвали возможные сроки финализации войны.

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