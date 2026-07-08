8 танкеров, паром и мосты: ВСУ нанесли один из самых болезненных ударов по логистике Крыма

Массированная атака в Азовском море

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ВСУ системно уничтожают военные объекты, энергетику и логистику оккупантов в Крыму. Постоянные атаки по средствам ПВО, железной дороге и транспортировке нефти постепенно блокируют поставки российской армии на полуострове. Стало известно, что Украина выбила танкеры, которые шли в Крым.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

ВСУ атаковали идущие в Крым танкеры РФ: подробности

По словам командующего Войсками беспилотных систем ВСУ майора Роберта «Мадяра» Бровди, в ночь на 7 июля бойцы нанесли успешные удары по девяти судам оккупантов в Азовском море. Среди пораженных целей восемь танкеров «теневого флота».

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В частности, танкеры «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тети», «Алексей Саврасов», «Иван Черемисинов» и «Пенелопа», один сухогруз, а также паром, который перевозил топливо на оккупированный полуостров.

Бровди намекнул, что эти атаки существенно усложнят транспортировку бензина для нужд оккупантов в Крыму — о перевозке топлива этими судами также сообщали местные Telegram-каналы.

Повреждения подтверждают и данные спутниковой системы NASA FIRMS, которая 7 июля зафиксировала две тепловые аномалии в акватории Азовского моря к северу от Керченского пролива.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух важных железнодорожных мостов в районах Раздольного и Ичек, которые россияне активно использовали для снабжения своих войск.

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Параллельно с морскими целями Силы обороны системно уничтожают энергосистему оккупантов. По данным подразделения Бровди, с 1 по 7 июля были поражены 44 объекта электросети в Крыму и на оккупированной части юга Украины.

Со своей стороны советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил о пожарах вблизи подстанций 110 кВ «Саки» и 330 кВ «Западно-Крымская», железнодорожной станции Саки, а также у позиций вражеского комплекса ПВО С-400.

Россияне также подтверждают украинские удары по Крыму. В частности, советник оккупационного председателя полуострова Олег Крючков заявил, что «украинские удары повлекли за собой отключение электроэнергии в 18 районах на севере, в центре, западе и на востоке оккупированного Крыма». Из-за угрозы тотального блэкаута местные телеком-операторы вынуждены были ввести экстренный роуминг.

В Херсонской области глава оккупационных властей Сальдо сообщил, что «вся оккупированная Херсонская область страдает от частичных или полных отключений электроэнергии», и объявил в регионе чрезвычайное положение.

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Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что после украинских ударов в области начались отключения света.

У президента Зеленского подытожили, что за июнь Силы обороны поразили: более 15 российских систем ПВО и РЛС, нефтяной терминал в Феодосии, резервуары Камыш-Бурунской ТЭЦ, Таврическую ТЭС, Симферопольскую газораспределительную станцию, Глебовское газохранилище, завод «Крымский титан», военно-морские объекты и ключевую автодорожную инфраструктуру.

Атаки на российские танкеры в Черном море: последние новости

Напомним, 28 мая в Черном море у северного побережья Турции неизвестные дроны атаковали три танкера российского «теневого флота», следовавших без груза.

Об этом сообщили Turkiye Today и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Ни одна из сторон сразу не заявила о своей причастности к инциденту, а турецкие СМИ распространили видео с морским дроном у одного из судов.

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В результате атаки танкер James II получил удар по машинному отделению примерно в 80 км от района Тюркели. Другие два судна, Altura и Velora, потерпели удар во время перевалки груза — логистической схемы, которую РФ использует для обхода нефтяных санкций.

По данным турецких служб, все члены экипажей трех судов находятся в хорошем состоянии, а на помощь были направлены катера береговой безопасности.

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