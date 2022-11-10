8 тысяч евро за пересечение границы: в Киеве разоблачена схема переправки призывников в Молдову (фото)

В Киеве разоблачена преступная схема переправки призывников в Молдову.

Свои услуги фигуранты оценили от 6 тысяч до 8 тысяч евро. Двое подельников правоохранители задержали сразу после передачи денег за услугу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Киевские правоохранители разоблачили трех мужчин, которые организовали незаконное пересечение границы для мужчин призывного возраста. Правонарушители – это 36-летний и 47-летний уроженцы Черновицкой области.

Как рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления столичной полиции Вадим Коломиец, в ходе досудебного расследования было установлено, что нарушители искали желающих среди своих знакомых.

"Преступная схема выглядела следующим образом: двое подельников выполняли роль водителей и перевозили "клиентов" из города Черновцы через границу с другим государством, обходя пункты государственного пропуска. Свои услуги правонарушители оценили от 6 тысяч до 8 тысяч евро. Мужчины были задержаны после передачи денег за услуги... Деньги в сумме 8 тысяч евро, мобильный терминал, обнаруженный у одного из задержанных — изъяты и направлены на экспертизу", — говорит Коломиец.

Следственным управлением начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой или по корыстным мотивам.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении и направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ сорвала очередную схему вывоза призывников из-за оккупированного Крыма.

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