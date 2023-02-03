80-90% потерь врага от этого оружия: военный эксперт рассказал, что больше всего нужно ВСУ

Прежде всего Украине нужна артиллерия с боеприпасами, а потом уже бронетехника и авиация.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ сейчас прежде всего нужны артиллерия и боеприпасы, ведь российские войска несут 80-90% потерь именно вследствие артиллерийского огня.

Об этом Свитан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Военный эксперт ответил на вопрос о том, какое западное оружие сейчас нужно Украине, чтобы как можно быстрее одержать победу. Он сказал, что это артиллерия.

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"Я хоть и летчик и должен с авиации начать, но все равно начну с реального общевойскового боя: артиллерия. Арта, арта и еще раз арта. 80-90% потерь врага – от артиллерийского огня. Поэтому любая арта, лучше высокоточная, и очень много боеприпасов", – подчеркнул Свитан.

Он отметил, что на каждый снаряд со стороны ВСУ в направлении врага на фронте в ответ приходится пять-семь российских снарядов.

Кроме увеличения количества артиллерии необходима и соответствующая подготовка личного состава для работы с этим оружием.

Военный эксперт также рассказал, что уже во вторую очередь после артиллерии и боеприпасов Украине необходима бронетехника.

"Второе – это броня. Броня важна для чего? Выполнять наступательные задания без брони – это положить очень много людей... Чтобы профессионала подготовленного защитить, нужна броня", – объяснил Свитан.

Он уточнил, что речь идет о БМП, БТР и танках. Это наступательное вооружение.

После этого, по словам Свитана, Украине необходима авиация, чтобы применять ее при контрнаступлении. Эксперт отметил, что требуется многофункциональный истребитель.

"Авиация нужна для наступления преимущественно. В обороне – более или менее. Она не будет против противника работать, потому что ПВО неплохо справится. Но против, скажем, ракет авиация тоже нужна. И для наступления в наземном исполнении, и для выполнения задач перехвата. То есть нужен многофункциональный истребитель, который мог бы нести авиабомбы, мог нести ракеты "воздух-земля" для работы по земле и мог нести ракеты для перехвата ракет противника", – объяснил Свитан.

Напомним, накануне военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на сегодняшний день российская артиллерия в два-три раза преобладает над украинской. Паритета с врагом в этом оружии ВСУ могут достичь до среды лета 2023 года, если западные партнеры будут поставлять боеприпасы нынешними темпами и объемами.

Что касается западных танков, то Leopard и Challenger могут попасть на фронт уже к лету, сообщил украинский военный атташе в США Борис Кременецкий. В то же время поступление на поле боя танков Abrams займет больше времени.

Что касается авиации, то во второй половине 2023 года можно надеяться на поставку Украине первых истребителей западного образца, если начать обучение пилотов уже сейчас. Такую оценку дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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