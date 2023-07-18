80 дней боролись за жизнь: умерла 26-летняя женщина из Умани, которую тяжело ранила российская ракета

Женщина перенесла 5 операций, однако спасти ее не удалось.

В больнице скончалась 26-летняя женщина, пострадавшая из-за ракетного удара по Умани в апреле 2023 года. Медики боролись за ее жизнь почти три месяца.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Глава ОВА отметил, что 26-летняя Ирина Шевченко получила тяжелое осколочное ранение из-за ракетного удара по жилому дому в Умани 28 апреля. Ей сделали 5 операций, однако спасти не удалось. Всего за одну ночь в Умани россияне убили 24 человека.

"24 жизни унесла российская ракета, выпущенная по многоэтажке Умани 28 апреля. В больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... и к сожалению", — написал Табурец.

Похоронят Ирину Шевченко 19 июля в ее родном поселке Новоархангельск Кировоградской области.

Ракетный удар по жилому дому в Умани.

В ночь на 28 апреля российская террористическая армия запустила ракету по жилому дому в Умани, где в то время спали люди. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир

Тогда сообщалось, что на месте трагедии погибли 23 человека, среди которых шестеро детей. Тогда россияне в собственной квартире убили сразу три поколения одной семьи - женщину, ее дочерей и внуков.

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