80-летний композитор Игорь Поклад две недели прожил в подвале без электрики, отопления, воды и связи

Жена знаменитого музыканта рассказала, как им удалось спастись.
Известный украинский композитор и опермейстер Игорь Поклад оказался в ловушке российских оккупантов.
80-летний музыкант, когда началась война, находился вместе с женой, Светланой, в Ворзеле, Киевская область. Супруги не спешили покидать свой дом, ведь надеялись, что это все скоро закончится. Но когда они поняли, что это продлится дольше, то начали обустроить укрытие.
"Нам казалось, что это будет ну день, ну два, ну три, ну неделя. Думали, что наши разобьют, и все кончится. Но не так случилось, как думалось. Когда уже начался Гостомель, а это неподалеку от нас, мы поняли, что это не на день. Мы были не сами, с нами были наши кумовья, наши соседки, дети. Нас в том подвале было 11 человек", — рассказала Светлана в программе "Сніданок з 1+1".
Но первые дни марта жители Ворзеля остались без электричества, отопления, воды и связи. Супруги грелись благодаря дровяной печке, а электричество получали благодаря бензиновому генератору. Но горючее кончилось, а люди тем временем начали бежать из Ворзеля гуманитарными коридорами.
"Так случилось, что мы остались втроем: я, Игорь Дмитриевич и мама, наши собаки и кошка маленькая. Я выползла на гору, вспомнила, что у меня в канистре еще грамм 200 бензина, залила его в генератор и сумела завести и немного подзарядила телефон. Получила уведомление, что нас пытаются спасти. В одном сообщении было написано, что нас должна вывезти тероборона", — рассказала супруга композитора.
Светлана быстро собрала необходимые вещи и вывела из подвала мужа и маму. За ними приехал волонтер, который своим автомобилем вывез семью в безопасное место.
Сейчас с Игорем Покладом и его семьей все хорошо, хотя композитор и немного заболел после того, как 20 дней прожил в подвале. Они счастливы, что им удалось спастись и строят планы на будущее.
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