80-летний композитор Игорь Поклад две недели прожил в подвале без электрики, отопления, воды и связи

Жена знаменитого музыканта рассказала, как им удалось спастись.

Известный украинский композитор и опермейстер Игорь Поклад оказался в ловушке российских оккупантов.

80-летний музыкант, когда началась война, находился вместе с женой, Светланой, в Ворзеле, Киевская область. Супруги не спешили покидать свой дом, ведь надеялись, что это все скоро закончится. Но когда они поняли, что это продлится дольше, то начали обустроить укрытие.

Игорь Поклад / скриншот с видео

"Нам казалось, что это будет ну день, ну два, ну три, ну неделя. Думали, что наши разобьют, и все кончится. Но не так случилось, как думалось. Когда уже начался Гостомель, а это неподалеку от нас, мы поняли, что это не на день. Мы были не сами, с нами были наши кумовья, наши соседки, дети. Нас в том подвале было 11 человек", — рассказала Светлана в программе "Сніданок з 1+1".

скриншот с видео

Но первые дни марта жители Ворзеля остались без электричества, отопления, воды и связи. Супруги грелись благодаря дровяной печке, а электричество получали благодаря бензиновому генератору. Но горючее кончилось, а люди тем временем начали бежать из Ворзеля гуманитарными коридорами.

"Так случилось, что мы остались втроем: я, Игорь Дмитриевич и мама, наши собаки и кошка маленькая. Я выползла на гору, вспомнила, что у меня в канистре еще грамм 200 бензина, залила его в генератор и сумела завести и немного подзарядила телефон. Получила уведомление, что нас пытаются спасти. В одном сообщении было написано, что нас должна вывезти тероборона", — рассказала супруга композитора.

Игорь Поклад / скриншот с видео

Светлана быстро собрала необходимые вещи и вывела из подвала мужа и маму. За ними приехал волонтер, который своим автомобилем вывез семью в безопасное место.

Сейчас с Игорем Покладом и его семьей все хорошо, хотя композитор и немного заболел после того, как 20 дней прожил в подвале. Они счастливы, что им удалось спастись и строят планы на будущее.

Дневники войны: история композитора Игоря Поклада и его супруги Светланы

Читайте также: