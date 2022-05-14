80-й день войны в Украине: ситуация в регионах

80-й день войны в Украине: ситуация в регионах

Ночь против 14 мая относительно спокойно прошла во многих областях Украины, однако Донецкой области стабильно острая ситуация по всей линии фронта, в Луганской области в течение суток оккупанты совершили три десятка артобстрелов.

О ситуации в регионах Украины сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил.

Днепропетровщина



В Днепровской области ночь прошла с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из ураганов Широковскую громаду. Люди не пострадали.

Запорожская область

В Запорожской области в областном центре ночью было тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии к юго-востоку от Запорожья. Ситуация в области стабильная и прогнозируемая.

Харьковщина

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами. Пострадавших нет. По области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую громаду, Золочев. Один пострадавший в Чугуевском районе. Идут бои на Изюмском направлении.

Луганщина

В Луганской области в течение суток оккупанты совершили три десятка артобстрелов, разрушены 50 домов, в Лисичанске – админздание завода резиново-технических изделий. Горячее всего было в Северодонецке. Погибших нет.

Донецкая область

В Донецкой области стабильно острая ситуация по всей линии фронта. Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар. Авдеевка в результате ночных обстрелов обесточена.

Херсонщина

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов, а также производят выстрелы с территории области по соседним регионам. Вчера военные РФ из градов обстреляли колонны автомобилей с людьми, которые эвакуировались на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые люди, среди которых двое детей. Стабильно критическая ситуация в селах Высокопольской ТГ, Великоалександровской ТГ, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской ТГ.

Николаевщина

Вечером Николаев был обстрелян РСЗО, в результате чего повреждения получили складское помещение и произошло возгорание Балабановского леса. Ночью тоже были обстрелы. Подробная информация о последствиях и пострадавших выясняется.

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