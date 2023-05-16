80% заявлений Пригожина – правда: Буданов удивил заявлением относительно владельца "Вагнера"

Руководитель ГУР не согласился, что нападки Пригожина на Шойгу и Герасимова являются так называемой ИПСО Кремля.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, зачем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин постоянно критикует министра обороны РФ Шойгу, а теперь даже начал критиковать Путина.

Об этом Буданов сказал в интервью youtube-каналу "Разные люди".

Руководитель ГУР не согласился, что эти нападки являются так называемой ИПСО.

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"Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, – это в большинстве правда. Есть какие-то вещи, о которых даже нельзя сказать, что они ложные – их можно двояко воспринимать. Но процентов 80 из того, что он говорит, – это вообще чистая правда. Есть моменты, которые мне неприятно признавать. Но ЧВК, которую условно называют "Вагнер", показала свою максимальную эффективность – в отличие от российской армии, показавшей максимальную неэффективность. На фоне этого конфликты еще больше обострились", – говорит Буданов.

По его мнению, отсутствие снарядов и поддержки в ЧВК "Вагнер" произошло, в определенной степени, из-за зависти военного руководства, которое олицетворяют сейчас сам Шойгу-Герасимов.

"Там есть и другие генералы, имеющие несколько иное мнение. Но эта команда делает все, чтобы физически, скажем так, стереть эти все подразделения. И это верно. И к сожалению, я должен признать, что наиболее эффективным является именно "Вагнер", — подытожил руководитель ГУР.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял празднование в РФ 9 мая, вспомнив о некоем "деде" и "оконченном мудаке". В Сети убеждены, что владелец "Вагнера" обращался к Путину.

Также Пригожин угрожал Путину раскрыть правду о ситуации на фронте.

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