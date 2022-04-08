"80% – женщины. Это очень радует": во Франковске за неделю на курсы по стрельбе записалось 6 тыс. человек

В городе хотят увеличить количество заведений, где проводятся учебы.

В Ивано-Франковске идет регистрация на стрелковые курсы: за неделю записалось шесть тысяч человек.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, организованные курсы приобрели ажиотаж. Особенно среди женщин.

"80% желающих – женщины. Это очень радует. Потому что враг должен почувствовать, что ему здесь не рады", – сообщил мэр Франковска.

Именно поэтому местные власти решили увеличить колличество учебных заведений, где будут проводить курсы по стрельбе. Впрочем, где именно, Марцинкив пока не сообщил.

Сейчас учения по стрельбам проходят в будни в 16:00 – в лицеях №18, 20, Никитенецком лицее и СДЮШОР №1. Обязательно требуется предварительная регистрация.

Как сообщалось, во Франковске возобновили учения по стрельбам. Кроме того, в городе начали работу курсы по оказанию первой домедицинской помощи.

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