82-летний волонтер с командой шьет носилки на передовую, хотя раньше разрабатывал прицелы боеголовок

Две войны на одну жизнь – сначала Владимир Цвилодуб ребенком пережил оккупированный немецкими фашистами Киев, а теперь – война со стороны России.

Инженер, по иронии судьбы, всю жизнь разрабатывавший инфракрасные прицелы боеголовок боевых ракет на заводе "Арсенал" — ныне восемь лет подряд, но уже в тылу — помогает украинской армии, говорится в ТСН.

В руках 82-летнего Владимира Цвилодуба заготовка к военным ношам для раненых - закантовать ткань под носилки – двадцать минут, сделать под ключ – пару часов. Уже восемь лет, с начала войны на востоке Украины, Владимир Цвилодуб на своей старой машинке шьет непрерывно.

Шить Владимир Цвилодуб научился давно. Он турист, водит группы у горы и отшивал себе палатки и спальники. И хотя всю жизнь работал на оборонку, никогда не думал, что на старости будет помогать армии. "Это страх, это страх, никогда не могло прийти, что это произойдет", — говорит мужчина.

Владимир Цвилодуб вспоминает, что Киев сегодняшний очень похож на тот, когда его в сороковых оккупировали нацисты. Малолюдный, а на улицах ежи и мешки с песком. Его мама с тремя сыновьями вернулась из-под Варшавы в Киев за 19 дней до оккупации города. Отец был военным. «Отец был в глубоком тылу, немецком под Варшавой, Гитлер со Сталиным разделы Европу и советские войска получили территорию, где граница проходила на западе, 120 км от Варшавы, это там уже была граница с Германией», — говорит Владимир Цвилодуб.

Семь недель дороги в Киев под бомбежками. Маму Владимира Цвилодуба не узнали даже родители. «Бабушка говорит: там какая-то нищенка пришла с тремя детишками, удивительно немножко, что наряды на них как у наших внуков... Она поседела и так осунулась за семь недель под обстрелами каждый день, каждый час. Есть нечего было и пить было нечего, линия фронта движется и она движется, то впереди, то позади, сколько людей погибло, страх Божий», — говорит мужчина.

Во время немецкой оккупации Владимир Цвидодуб хоть и был маленьким ребенком, но, говорит, четко помнит некоторые моменты, как то, когда оккупанты пришли к ним домой – искали тех, кто подает сигналы советским самолетам. А еще как нацисты по домам киевлян ищут и жгут книги. Российская армия, собственно, так же поступает с людьми и книгами в Украине.

А Александр Михайлов товарищ и сосед Владимира Цвилодуба, тоже шьет давно, научила когда-то мама. А теперь за машинкой каждый день по семь часов подряд. «Каждый должен делать все, что может для победы, если меня не взяли туда в ВСУ, я здесь работаю и чувствую, что это большая необходимость», – говорит Александр.

Вокруг себя Владимир Цвилодуб объединил уже двадцать волонтеров. У каждого свои обязанности. Готовую продукцию – носилки для бойцов и разведчиков и баулы для личных вещей бойцов - повезут на Восток, туда, где сейчас самые адские бои за Украину. «Мы сначала скопировали обычные медицинские носилки спасателей, но они не выдержали, то есть они для обычных условий подходят, а для боевых нет, из-за того что транспортировка происходит и волоком, нужно большее количество людей… сделали на 6 ручек, усиливали, волоком по камням, песку щебню, кустам - совершенствовали», — говорит коллега Владимир Маевский.

Лишь с марта Владимир Цвилодуб вместе со своей командой отшил две с половиной тысячи носилок для раненых, они одноразовые - сшить новые дешевле, чем стерилизовать. Во время пошива – мужчина постоянно вспоминает свою инженерную молодость. Оружие, говорит, было, но вот жизни не было – человеческую жизнь не ценили. Россия и дальше живет этими традициями.

«Они настолько зазомбированы за 20 лет пропаганды, они воспринимают… ну гибнут люди, ну и что», — говорит волонтер.

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