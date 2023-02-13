83% украинцев не верят в безопасность, пока Путин у власти — опрос

Украинцы сомневаются, что пока президент России Владимир Путин будет оставаться у власти будет покой.

Условием прекращения огня 93% украинцев считают полный выход России из Украины, включая Крым. 83% опрошенных граждан Украины считают, что пока Путин будет оставаться у власти, Украина никогда не будет в безопасности. Еще 75% высказались за предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Запада.

Об этом говорится в отчете опроса, который провела Мюнхенская конференция.

Подавляющее большинство опрошенных украинцев – 93% – считают приемлемым условием для этого полный вывод российских войск, в том числе из Крыма.

Вариант прекращения огня на условии оставить все как есть нашел поддержку одного процента, 97% – против него.

"Но большинство украинцев (72%) считают, что им понадобятся постоянные поставки оружия с Запада. Подавляющее большинство (65%) также опасается, что вне НАТО Украина никогда не будет в безопасности, что подтверждается тем фактом, что украинцы гораздо меньше верят" (63) %) в защиту ЕС, чем у НАТО", — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что украинцы не собираются сдаваться ни при каких обстоятельствах, даже если Россия применит ядерное оружие.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".

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