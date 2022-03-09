84-летняя Ада Роговцева устроила дома волонтерский "штаб": "Ребята приходят мыться, стирать"

Актриса помогает украинским бойцам.

Народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева рассказала, как помогает украинским военным.

Так, во время войны 84-летняя знаменитость занимается волонтерством у себя дома. К актрисе наши защитники приходят помыться, постирать свои вещи и поесть. Об этом она рассказала в ходе Национального телемарафона.

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"Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока еще у меня что-то было, варила свое. А теперь мне приносят: суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, когда зашли в дом, им было чисто и сытно", — поделилась Ада.

Знаменитость призналась, что ночью, когда она сама сидит в подвале, то ей неприятно и страшно. Впрочем, днем, когда она занята волонтерством, время бежит очень быстро.

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Кроме того, Роговцева поделилась, что ее зять и внук находятся в добровольческих отрядах, дочь с невесткой организовали волонтерский пункт.

"Мне совсем не страшно, потому что я родилась оптимисткой. Последние годы во мне родились какие-то другие качества. Я начала уметь ненавидеть. Я действительно ненавижу убийц. Я ненавижу людей, поднимающих руки на детскую больницу. Которые поднимают автомат на ребенка, на беспомощную женщину и на моего героя", – добавила звезда.

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