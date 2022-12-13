85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий – опрос

За продление боевых действий на территории России выступают не более 5% граждан.

85% опрошенных украинцев считают, что победой в войне над Россией будет освобождение всех территорий Украины, включая временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября 2022 года по заказу общественной организации "Центр Трансатлантического диалога"

"С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, выросла с 74% в марте до 85% в ноябре", — говорится в исследовании.

Только 9% выбрали вариант возвращения территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля. В то же время, за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%.

Поддержка деоккупации всей территории Украины без исключения абсолютна среди представителей всех регионов страны – более 80%.

Напомним, более 50% украинцев хотят, чтобы Украина стала ядерным государством.

Читайте также: