88 мертвых россиян и более 120 пораженных целей противника: какая ситуация на юге Украины

88 мертвых россиян и более 120 пораженных целей противника: какая ситуация на юге Украины

Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное – человеческие жизни.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: вечером 07.05.2022.

Об этом информирует оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

В течение дня враг на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях активности не проявлял. Однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались.

В течение суток по Николаевской области выпущено 4 крылатых ракеты, трижды атакован Николаев и пригород реактивными системами залпового огня «Смерч».

Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное – человеческие жизни. К сожалению, есть пострадавшие.

Одещина атакована 10 крылатыми ракетами. 4 – в области, 6 – по самой Одессе. Есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом. Еще две ракеты снова нанесли поражение ранее поврежденной взлетно-посадочной полосы и в привод управления полетами Одесского аэропорта. Пострадавших нет. Хотя враг, атакуя населенные пункты, не только влечет за собой разрушение инфраструктуры, но и оказывает значительное психологическое давление на мирное население.

Между тем, силами обороны нанесено поражение более 120 целей противника.

У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками «Байрактаров» уничтожен десантный катер типа «Серна» из ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмовых катера типа «Раптор», а еще один существенно поврежден. 46 россиян из состава экипажа и десанта отличены от живой силы врага.

Общие потери оккупантв за эти сутки составляют 80 россиян и 10 единиц техники, учитывая перечисленный катерный состав, зенитно-ракетный комплекс «Тор», сбитый утром над Одесщиной ударный беспилотник-разведчик «Форпост», боевую машину десанта и 3 га. А в районе Станислава, на Херсонщине, враг лишен еще и состава боеприпасов.

"В преддверии значимого Дня памяти и примирения, призываем помнить о мерах безопасности, не нарушать установленные нормы и ограничения комендантского часа, избегать массовых скоплений людей, быть бдительными и уверенными в силах обороны. Наша сила в единстве! Победа за нами!", – говорится в сообщении.