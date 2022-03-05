9 дней 4 часа 2 минуты: Резников сообщил, на каких направлениях идет самая напряженная борьба

Украинцы во всех городах четко дают понять – Россию здесь никогда не ждали.

На десятый день сопротивления русским террористам враг продвинулся по отдельным направлениям, но контролирует лишь небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов.

Об этом отметил глава Минобороны Алексей Резников.

"Учитывая снижение темпов наступления и сопротивление украинцев, Россия меняет тактику. На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции.«Великая» армия показала настоящее нутро — террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население — на детей, на женщин, на невооруженное мирное население, кварталам, школам, садикам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей — это тактика испуганных шакалов. Но я уверенно говорю — за каждую жизнь, за каждую слезу враг ответит", — отметил он .

Резников выразил восхищение силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне и всех других городов, где сейчас труднее всего.

"Мужество наших людей впечатляющее! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов. Проклятия на головы оккупантов сыпаются как на украинском, так и на русском языках. У нас не было и нет языковых разногласий. На всех языках оккупанта указывают направление русского военного корабля. Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом", — отметил он.

Министр обороны подтвердил, что работают над введением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров. И добавляет, что ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

"Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам. На Волынском направлении положение наших войск без существенных изменений. На Северском направлении войска удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михаил-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен. Объединенные силы ведут оборонную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок. На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению оцепления города Николаев", — подытожил министр.

Отдельно он обратил внимание, что воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов.

"Потери личного состава врага растут. Говорить о мотивированности – излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск – ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по «учениям», которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Москва ведь не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли — их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь — сдаться в плен", — говорит Резников.