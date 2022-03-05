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9 дней оккупанты пытаются прорваться в Харьков: помощь медикам и гражданским завозят из разных городов и стран

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9 дней оккупанты пытаются прорваться в Харьков: помощь медикам и гражданским завозят из разных городов и стран

ГСЧС Украины

Только сегодня волонтеры разгрузили 7 вагонов гуманитарки. Получить ее жители Харькова могут на отделениях почты, а в регионы продукты и одежду развозят волонтеры.

Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов. В 3 дома города сегодня снова прилетели вражеские снаряды. Еще в 30 многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары. Некоторых горожан атака оккупантов застала прямо посреди улицы.

Об этом говорится в ТСН.

Спальный район Северную Салтовку начали расстреливать с первого дня войны. Только сегодня вражеские ракеты попали в по меньшей мере 3 многоквартирных дома. Из-за артобстрела произошло 3 десятка пожаров.

Однако именно украинские бойцы уничтожили сразу несколько «Градов», которыми расстреливали жилые районы. В общей сложности с начала войны наши защитники только под Харьковом сожгли полтысячи единиц вражеской техники.

Несмотря на бешеный напор за 9 дней оккупанты прорвались на территорию Харькова всего на 5 часов. И их сразу же уничтожили. Тех врагов, кто не погиб, бойцы терробороны и полиции взяли в плен. Однако обстрелы не прекращаются.

«Город Харьков и город Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам противника, но оборона держится. О ситуации там знают на международном уровне. Приковано внимание международного общества к Харькову и Ахтырке», — отметил Алексей Арестович.

Однако сегодня под обстрел попал и город Изюм. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Помощь медикам и гражданским завозят в Харьков из разных городов и стран. Только сегодня волонтеры разгрузили 7 вагонов гуманитарки. Получить ее жители Харькова могут на отделениях почты, а в регионы продукты и одежду развозят волонтеры.

«Для нас главное, чтобы как можно быстрее к людям эта гуманитарная помощь попала. Это и еда, и продукты питания, и одежда, и бытовая химия. То есть абсолютно все необходимое», — сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Из-за обстрелов врага в регионе возникают перебои с электроэнергией и отоплением. 27 тысяч домов в Изюмском районе отключены от газоснабжения. По завершении обстрелов коммунальщики обещают все починить.

Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов

Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов
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