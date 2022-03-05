9 дней оккупанты пытаются прорваться в Харьков: помощь медикам и гражданским завозят из разных городов и стран

9 дней оккупанты пытаются прорваться в Харьков: помощь медикам и гражданским завозят из разных городов и стран

Только сегодня волонтеры разгрузили 7 вагонов гуманитарки. Получить ее жители Харькова могут на отделениях почты, а в регионы продукты и одежду развозят волонтеры.

Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов. В 3 дома города сегодня снова прилетели вражеские снаряды. Еще в 30 многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары. Некоторых горожан атака оккупантов застала прямо посреди улицы.

Об этом говорится в ТСН.

Спальный район Северную Салтовку начали расстреливать с первого дня войны. Только сегодня вражеские ракеты попали в по меньшей мере 3 многоквартирных дома. Из-за артобстрела произошло 3 десятка пожаров.

Однако именно украинские бойцы уничтожили сразу несколько «Градов», которыми расстреливали жилые районы. В общей сложности с начала войны наши защитники только под Харьковом сожгли полтысячи единиц вражеской техники.

Несмотря на бешеный напор за 9 дней оккупанты прорвались на территорию Харькова всего на 5 часов. И их сразу же уничтожили. Тех врагов, кто не погиб, бойцы терробороны и полиции взяли в плен. Однако обстрелы не прекращаются.

«Город Харьков и город Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам противника, но оборона держится. О ситуации там знают на международном уровне. Приковано внимание международного общества к Харькову и Ахтырке», — отметил Алексей Арестович.

Однако сегодня под обстрел попал и город Изюм. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Помощь медикам и гражданским завозят в Харьков из разных городов и стран. Только сегодня волонтеры разгрузили 7 вагонов гуманитарки. Получить ее жители Харькова могут на отделениях почты, а в регионы продукты и одежду развозят волонтеры.

«Для нас главное, чтобы как можно быстрее к людям эта гуманитарная помощь попала. Это и еда, и продукты питания, и одежда, и бытовая химия. То есть абсолютно все необходимое», — сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Из-за обстрелов врага в регионе возникают перебои с электроэнергией и отоплением. 27 тысяч домов в Изюмском районе отключены от газоснабжения. По завершении обстрелов коммунальщики обещают все починить.