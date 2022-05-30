9-летняя девочка, которая скрывалась от ракет, продала свои волосы ради помощи ВСУ

Кира Губина отрезала свою косу, а полученные за нее деньги – три с половиной тысячи гривен – перечислила на Вооруженные силы Украины.

Войну ребенок видел своими глазами, когда с родителями, младшей сестрой и двумя старшими братьями, месяц просидел в подвале окруженного Чернигова. Родители, которые так гордились рыжими волосами своей старшей дочери, тоже ее поддержали, говорится в ТСН.

Впервые в жизни ножницы касаются волос девятилетней Киры. Не стричь волосы Киры родители решили, когда она была маленькой, ведь поняли, что они редкого рыжего цвета. Мама с папой наблюдают за процессом и не сдерживают эмоций.

Продать то, чем гордились все родные, девочка отважилась из-за войны. «Просто хотела мира и все просто хотела что-нибудь сделать для наших вооруженных сил Украины», — говорит девочка.

В течение месяца семья пряталась в подвале, но даже там детский крик не мог заглушить взрывы от авиаударов.

Многодетная семья Губиных живет на окраине Чернигова. Они еще не успели привести в порядок новый дом, а война его совсем обрешетила. Огромные окна и двери дома Губиных подперты мебелью, чтобы они не упали. Крышу тоже нужно восстанавливать. Им на восстановление самим нужны деньги.

Парикмахер Антонина Нехай говорит, что Кира не первый ребенок, который продает волосы. Но раньше – подростки тратили деньги на собственные прихоти – телефоны или дорогие игрушки. А этот поступок очень растрогал мастерицу. «Гордость была оттого, что у нас такие дети, такое растет поколение, хочет свой вклад сделать в то, что сейчас происходит», – говорит женщина.

4 пучка Кириных волос это всего 80 граммов веса, но длина – 60 сантиметров. Обрезанные короткие косы Кири уже начинают нравиться, за ними легче ухаживать. И только бабушки до сих пор с этим не смирились. Кира снова будет отращивать волосы, но решится ли его продавать еще раз — ребенок пока не знает.

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