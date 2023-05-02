9 мая РФ может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, какие ракеты могут пускать оккупанты

После ракетной атаки по Украине 1 мая не исключено, что оккупанты не смогут нанести новый удар 9 мая.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт привел аргументы о том, почему именно эта дата может быть беспокойной для Украины.

"К сожалению, не могу быть оптимистом по этому поводу. Во время последнего удара россияне тратили авиационные ракеты. Проблемы у россиян с ними есть, но они могут их производить. Полностью ли они использовали боекомплект? Я уверен, что нет. Во-вторых, они не использовали ракеты других модификаций. Например, ракеты морского базирования "Калибр". То есть в краткосрочной перспективе у них есть возможность использовать их. Мы увидели, что последний ракетный удар был совершен именно 1 мая. Так что фиксация на датах у них есть. Могут нанести удары 9 мая", – рассказал Александр Коваленко.

На вопрос о том, насколько массированным может быть удар, эксперт ответил следующим образом:

"Мне кажется, что они не могут использовать 60-100 ракет. Но могут нанести миксованный удар (разными ракетами – ред). Могут произвести впечатление массированного удара. Сейчас они делают акцент на использовании ограниченного боекомплекта", – отметил Александр Коваленко.

В то же время эксперт подчеркивает, что увеличилась эффективность украинского ПВО, поэтому ситуация во время возможного нового удара окупантов будет зависеть от того, какие будут выбраны сценарии удара.

Напомним, что и в ГУР предупреждают о новой атаке 9 мая. Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу, но подчеркивают, что силы обороны сделают все от них зависящее.

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