90% информации о ракетных обстрелах разведка РФ получает из соцсетей: СБУ призвала не помогать оккупантам

90% информации о ракетных обстрелах разведка РФ получает из соцсетей: СБУ призвала не помогать оккупантам

В СБУ также призвали не фотографировать позиции ВСУ.

90% информации о последствиях ракетных обстрелов российская разведка получает из социальных сетей. Украинцев призывали не помогать захватчикам.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области.

"Информация типа "пролетело над нами недалеко от военного городка" помогает россиянам лучше ориентироваться по целям. Для чего вы это говорите? Для того, чтобы скорректировали огонь и враг попал на 100 метров ближе к цели?" – поинтересовалась Роксолана Яворская.

Представитель СБУ во Львовской области добавила, что запрещено выставлять фотографии, видео с локаций, делать селфи на фоне наших военных, поскольку это все является важной информацией для оккупанта.

Информацию о ситуации в стране и области имеют право сообщать президент Украины, штаб ВСУ, Минобороны, правоохранительные органы, областные военные администрации. Все остальные органы местного самоуправления, политики, активисты должны согласовывать ее прежде, чем обнародовать первыми.

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