90-летний сын "врага народа" плетет сетки и помогает военным, чтобы не увидеть россиян у себя дома

90-летний сын "врага народа" плетет сетки и помогает военным, чтобы не увидеть россиян у себя дома

90-летний Сергей Вознюк из Винницкой области умело и быстро плетет маскировочные сетки и сразу передает бойцам на передовую.

Самостоятельно сплел более сотни единиц камуфляжной маскировки. И это не единственное, чем волонтер-долгожитель помогает нашим военным, говорится в ТСН.

Он умело и быстро привязывает клочки камуфляжной ткани к обычной рыбацкой сетке. Сергей в свои 90 плетет маскировку для техники и позиций украинских военных. Помогает бойцам еще с 2014-го. «Это 39 сетка от весны, как началась эпидемия. А так больше ста сеток, если вместе брать, что я связал», — говорит мужчина.

Каждая длиной более 4 метров и две в ширину. Чтобы сплести одну сетку, работает почти круглосуточно пять дней. «День режу, вечером смеркается, иду в дом, до 12 часов я режу, ну несколько часов отдыхаю, потому что поясница», — говорит волонтер.

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Материалами снабжают другие волонтеры. Василий Кизка привозит клочки камуфляжа, которые забирает из швейной фабрики. «Он жить не дает, когда у него кончаются материалы, он может позвонить, когда захочет. Он очень сердится, когда я привез несвоевременно и у него простой. Простоял час там или полтора и он дает мне взбучку», — рассказывает Василий.

Волонтеры также отправляют готовую маскировку на передовую. Деду Сергею благодарны многие батальоны, которым он плел защиту. А еще за вкусности, потому что пенсионер передает на фронт всю свою консервацию. Варенье, джемы и лесные грибы – заготавливает бойцам каждый сезон. Заботится о защитниках, потому что и у него сейчас на передовой двое внуков.

«Ему не нужно никакого фото отчета, видео. Он говорит, что Бог все видит, мы работаем для Украины», — рассказывают о мужчине волонтер.

Себя же господин Сергей считает настоящим бандеровцем. Сын «врага народа» – знает цену свободы еще с детства. Его отца, обыкновенного селянина, советская власть в 39 году запроторила на Колыму. "«Враг народа», КРД, 58 статья, контрреволюционная деятельность. Детям намазывали хлеба маслом и повидлом, на перерыве давали, а мне не давали, потому что я сын врага народа", — рассказывает Сергей.

Сергей Вознюк, переживший два голодомора, Вторую мировую и отцовскую ссылку — теперь каждую ночь говорит, думает о нынешней войне. «Россия сама не знает, что ей надо. Чего он напал, потому что у него мозгов нет, они без Украины все равно, что плуг без коня», — убежден дедушка.

Его село на границе с Приднестровьем и больше всего волонтер боится увидеть рашистов у себя дома. Поэтому говорит, что будет помогать украинской армии, сколько будет сил.

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