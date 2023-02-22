90% мобилизованных россиян уже на фронте – Буданов

Большинство мужчин из РФ, мобилизованных в первой волне, отправили на фронт.

Во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала немногим более 316 000 тысяч мужчин и их почти всех сразу отправили на войну против Украины без боевой подготовки.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

"Здесь вопрос: если в России все хорошо, и они призвали еще 316 тысяч, то зачем продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо. Это приведет нас на простой вывод: сколько потерь в Российской Федерации? Эта цифра заоблачная. Более 90% сразу отправили. Их никто не учил, сразу на фронт", — рассказал он.

По словам главы ГУР, лишь небольшой процент мужчин пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление пострадавших подразделений, они все на фронте.

По состоянию на 22 февраля ВСУ ликвидировали около 145 060 солдат армии Российской Федерации.

Напомним, Буданов назвал главные по его мнению три величайших победы и поражения Украины на этом этапе войны.

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