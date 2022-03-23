90% украинцев считают, что компенсировать ущерб на восстановление разрушенной инфраструктуры должна Россия

Больше всего к восстановлению готовы присоединиться жители центра, в возрасте от 18 до 50 лет и покинувшие свой город.

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены на восстановление страны после войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Так, 51% украинцев считает, что для восстановления хватит 5 лет, 13% – до года. Более уверены в этом на западе страны молодежь и те, кто вынужденно покинул свой город.

"Молодежь обычно более оптимистично настроена. На западе, в отличие от востока, война не нанесла существенных разрушений и позволила в большей степени сохранить привычную жизнь, что тоже добавляет оптимизма. Люди, покинувшие свои дома, живут надеждой, что с их домом все будет хорошо", – говорится в исследовании.

В то же время украинцы также готовы не только ждать, но и приобщиться к восстановлению страны – 61% хотят финансово поддержать или пойти работать на строительство, 33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И только 5% полагают, что это дело исключительно власти. Планы по восстановлению Украины объединяют украинцев, большинство занимает консолидированную, проактивную позицию и указывает на коллективную ответственность.

90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. Кроме того, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% — международные организации, 12% — США и только 10% — Украина.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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