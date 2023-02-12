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900 россиян и 13 танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

900 россиян и 13 танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

За время полномасштабной войны РФ уже потеряла около 137 780 своих солдат.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 900 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 137 780 (+900) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3280 (+13)
  • боевых бронированных машин 6488 (+14)
  • артиллерийских систем – 2287 (+17)
  • РСЗО – 465 (+2)
  • средства ПВО ‒ 234
  • самолетов – 296 (+1)
  • вертолетов – 286
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10)
  • крылатые ракеты ‒ 857
  • корабли/катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14)
  • специальная техника ‒ 215 (+1)

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1140 врагов.

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