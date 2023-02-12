900 россиян и 13 танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

За время полномасштабной войны РФ уже потеряла около 137 780 своих солдат.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 900 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 137 780 (+900) человек ликвидировано
- танков ‒ 3280 (+13)
- боевых бронированных машин 6488 (+14)
- артиллерийских систем – 2287 (+17)
- РСЗО – 465 (+2)
- средства ПВО ‒ 234
- самолетов – 296 (+1)
- вертолетов – 286
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10)
- крылатые ракеты ‒ 857
- корабли/катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14)
- специальная техника ‒ 215 (+1)
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1140 врагов.
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