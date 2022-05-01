91-летняя черниговка не выехала из города, чтобы не оставить картины мужа, и во второй раз голодала из-за войны

91-летняя черниговка не выехала из города, чтобы не оставить картины мужа, и во второй раз голодала из-за войны

Жена художника за месяц осады и обстрелов Чернигова не покинула коллекцию картин мужа.

Евдокия Недашковская сама в 10 лет пережила авиабомбировку Второй мировой, а ныне бывшей библиотекарше из Чернигова 91 и снова пережить холод, голод и ужас войны ей было труднее. Но уехать в безопасное место женщина отказалась, чтобы беречь десятки картин своего мужа, всю жизнь рисовавшего Чернигов и пейзажи Украины, говорится в ТСН.

В небольшой трехкомнатной квартире в центре Чернигова почти все завешено картинами. Их владелица рассказывает, как выживала, когда русские войска обстреливали ее город. «В ванне: дожила, за столько лет я никогда так не сидела, не боялась, не переживала», — говорит она.

В своей ванне встретила свой 91 день рождения. "1931 год, 7 марта было", — говорит женщина.

В ее жизни – это уже вторая война. Первую – она очень хорошо помнит, тогда маленькая Евдокия с семьей жила на Сумщине. Вспоминает, как мама прятала ее и старшую сестру от солдат на чердак. «Одела меня в старое тряпье, я была полна. Пытались прятаться, но ни разу не было, чтобы насиловали», – вспоминает женщина.

И как все ликовали, когда отец вернулся с войны. Голая и босая, так вспоминает свое детство во Вторую мировую. «Как в войну мы мучались, есть нечего, на поля ходили, гнилой картофель собирали, щавель», — говорит женщина.

Она снова пережила голод и холод и больше месяца осады в ванне своей квартиры, она уже прощалась с жизнью. «Я сильно истощалась, сильно заболела. Крутилась голова, думала, что не поднимусь, уже конец, уже прощалась, ноги потекли. Хлеба нет, ни свеклы, ни картофеля, ничего нет. Это ужас», – рассказывает женщина о своих буднях.

Две дочери, тоже живущие в Чернигове, уговаривали госпожу Евдокию уехать из города, но она отказалась. Они тоже из-за нее остались, потому что знали – мама не может покинуть квартиру, где хранится коллекция картин их отца и ее мужа. «Мы 62 года прожили. Я волновалась, они пропадут и не будет памяти, сколько труда вложено», – убеждает женщина.

Семен Недашковский известный черниговский художник, всю жизнь рисовавший родные город и край. Его картины есть в местном музее, но главная коллекция – в квартире жены. И они здесь не только на стенах, многие просто аккуратно сложены и спрятаны. На картинах красивая Украина, часто осень, леса и поля Черниговщины, старинные храмы Чернигова. Картины показывают гостям как самое большое сокровище и хранят в комнате, наиболее защищенной двумя стенами.

Самые страшные дни, вспоминает Недашковская, когда горело здание неподалеку. Видела как она взорвалась и слышала, как неподалеку на стадион прилетели 6 пятисоткилограммовых бомб. «Боялась, чтобы не сгорели картины, огонь мог опрокинуться дальше», – вспоминает свои переживания женщина.

91-летняя женщина остается в Чернигове, чтобы уберечь коллекцию картин мужа-художника

Сейчас, когда русские войска отступили от родного города Евдокия Николаевна, несмотря на руины и пожарища вокруг — радуется, что картины уцелели. А еще думает, в каком статусе будет жить после этой войны.

«Когда закончилась Вторая мировая война, нам дали статус детей войны и льготы. Сейчас мне 91 год, пришлось пережить вторую войну, какой же теперь будет статус у должгожителя, пережившего страх и ужас этой войны в Украине», — размышляет женщина.

Хотя признает самый важный не статус. «Я жду победы в Украине», – говорит она.

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