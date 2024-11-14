995-й день войны: оперативная информация по состоянию на 16:00 14 ноября по поводу российского вторжения

Террористы продолжают разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. В настоящее время произошло 88 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Новенькое, Нововодмитровка, Бунякино Сумской области; Логи Черниговской области.

На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении российские оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В районе Серебрянского леса враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами.

Войска окупантов пытаются искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боеприкосновения завершены без успеха для противника.

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Населенный пункт Часов Яр на Краматорском направлении потерпел авиационный удар одной управляемой бомбой.

На Торецком направлении наши защитники отразили четыре штурмовых действия врага в районе населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Силы обороны сдерживают напор и отразили восемь атак противника, шесть боеприкосновений – еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Берестки, Солнцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито. Кроме того, враг сбросил четыре управляемых авиабомба на населенные пункты Романовка и Дачное.

На Времивском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка, к тому же сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Великую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

В Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

По информации Генштаба на остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним, корабли Черноморского флота РФ не входят в акваторию Черного моря из-за смены тактики, а также неблагоприятных погодных условий, поэтому россияне полагаются на авиацию.

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